Копенгаген стерегут всей Европой

В Дании пройдут сразу два крупных общеевропейских мероприятия: 1 октября в Копенгагене состоится неформальный саммит лидеров Евросоюза, а на следующий день — саммит Европейского политического сообщества, объединяющего 47 стран-членов. Власти Дании ждут гостей с нарастающей тревогой. Причина — в появлении над разными объектами страны неопознанных дронов, запуск которых в Европе расценивают как проявление «гибридной войны» со стороны России. Для борьбы с беспилотниками в стране объявлена мобилизация резервистов. На помощь Дании направляются военные специалисты и техника из Швеции, Франции, Германии и Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В преддверии заседания Европейского совета, намеченного на эту среду, и последующего саммита Европейского политического сообщества датские власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Еще в выходные было объявлено, что с понедельника по пятницу в воздушном пространстве страны запрещены все полеты гражданских беспилотников под угрозой штрафа или тюремного заключения на срок до двух лет.

«Мы не можем допустить, чтобы иностранные беспилотники создавали неопределенность и волнение в обществе, как мы это видели недавно»,— заявил министр транспорта Дании Томас Даниэльсен.

«Недавно» началось с появления дронов 24 сентября в небе около аэропорта Копенгагена, из-за чего работу воздушной гавани пришлось приостановить на четыре часа.

В последующие пару дней активность дронов засекли еще вблизи пяти датских аэропортов по всей стране. Последней «жертвой» стал аэропорт Ольборга на севере Дании, который также пришлось временно закрыть в минувшую пятницу.

Похожие инциденты с беспилотниками произошли в те же самые дни и в Швеции, включая появление двух БПЛА над архипелагом Карлскруна на юго-востоке страны, и в Норвегии, где аэропорт Осло был вынужден закрыться на три часа в ту же ночь, что и аэропорт Копенгагена. Но если в Норвегии и Швеции появление дронов было зафиксировано по одному разу, то в Дании история продолжилась и в выходные: 28 сентября Министерство обороны страны заявило, что в минувшее воскресенье беспилотники были замечены над местами расположения вооруженных сил. А в понедельник в Дании было объявлено о призыве на воинскую службу резервистов.

На фоне приближения саммитов с участием большого числа высокопоставленных иностранных гостей некоторые европейские страны решили помочь Копенгагену с обеспечением безопасности. Еще пару дней назад датское Минобороны объявило о прибытии в Копенгаген немецкого фрегата ПВО FGS Hamburg в рамках операции НАТО Baltic Sentry («Балтийский страж»). По заявлению датского военного ведомства, корабль «будет способствовать усилению наблюдения Дании за воздушным пространством в связи с предстоящим саммитом ЕС в Копенгагене».

Кроме того, в Берлине сообщили, что по просьбе Дании немецкие вооруженные силы предоставят ей системы обнаружения беспилотников, использующие радиолокационные, оптические и акустические технологии.

Ранее о «предоставлении Дании средств борьбы с беспилотниками» объявили в Швеции. Как сказал шведский премьер Ульф Кристерссон, в Копенгаген отправляется система противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также несколько радиолокационных систем. Одновременно с этим шведская полиция направила в Копенгаген значительные силы, сообщив, что в этой операции примут участие и норвежские правоохранительные органы.

Франция объявила о намерении направить в Копенгаген военный вертолет Fennec и группу из 35 военнослужащих. Наконец, об отправке в Данию средств борьбы с дронами объявил и британский министр обороны Джон Хили.

Пока что никто из военных экспертов не смог установить, откуда взялись беспилотники над Данией. Но предположительный ответ у датских властей нашелся сразу. Еще в минувший четверг, на следующий день после первого появления дронов, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о «гибридной атаке», не став исключать участие России в инциденте. «Путин хочет нас разделить. Я сделаю все возможное, чтобы ему это никогда не удалось»,— написала премьер Дании в одной из соцсетей 29 сентября.

На минувшей неделе в Дании впервые заявили, что готовы приобрести «высокоточное оружие большой дальности», ссылаясь на необходимость сдерживания России. «С помощью этого оружия силы обороны смогут поражать цели на большой дальности и, например, нейтрализовать ракетные угрозы противника»,— заявила премьер Фредериксен.

Россия с самого начала указывала на безосновательность подозрений в причастности ее к истории с беспилотниками. Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал доводы Копенгагена о необходимости нанесения ударов по удаленным целям «чистым безумием». И добавил: «Никто, нигде и никогда в мире не рассматривал возможность публично угрожать ядерной державе. Эти заявления, несомненно, будут приняты во внимание».

Наталия Портякова