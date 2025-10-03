Прокуратура начала проверку из-за перебоев поставок топлива в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за перебоев с поставками топлива в населенные пункты региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дефицит топлива обнаружен в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, уточнили в региональной прокуратуре.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо в названные районы края. Особое внимание будет будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукцию»,— следует из публикации в Telegram-канале.

Горючее уже отгрузили в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а сейчас решается вопрос о поставке топлива в Верхнебуреинский район.

Участники рынка оценивают нехватку бензина в России в 20% от обычного уровня поставок. С 28 июля по 22 сентября количество АЗС, продающих бензин в стране, сократилось на 2,6%, или на 360 объектов (около 1,6% от всех АЗС в РФ), подсчитали в аналитической компании «ОМТ-Консалт». По данным экспертов, в Крыму и Севастополе продажу топлива прекратили около половины АЗС. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число торгующих бензином станций снизилось на 12–14%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перебои в колонках».