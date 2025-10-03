Выручка российских IT-компаний выросла на 15% за первый квартал

По данным мониторинга АНО «Цифровая Экономика» ключевых показателей ИТ-отрасли, по итогам первого квартала 2025 года выручка компаний выросла на 15% до 2,5 трлн руб.

Объем уплаченных налогов и страховых взносов увеличился на 13%. Доля ИТ-отрасли в общем объеме налоговых поступлений страны составила 4,9%. Инвестиции в нефинансовые активы выросли на 15%, а расходы на амортизацию — на 95%. Численность работников в отрасли увеличилась на 11%, а ее доля в общей занятости по стране достигла 3,3%.

Наиболее существенный рост продемонстрировали инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), которые увеличились на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы наблюдаем двузначные темпы роста по ключевым показателям: прирост выручки от реализации товаров и услуг (+15% или 2,5 трлн рублей); численность работников в ИТ-отрасли выросла на 11%; объем налогов, уплаченных организациями ИТ-отрасли вырос на 13%; инвестиции выросли на 15%; а расходы ИТ-организаций на НИОКР — на целых 136%, что подтверждает — отрасль активно отвечает на запросы цифровой трансформации бизнеса и государства», — заявил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ранее “Ъ” писал, что рост российского IT-рынка в 2025 году замедлится до 10% против 15–20% годом ранее.

Алексей Жабин