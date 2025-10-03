Операторы по ошибке отправили свердловчанам SMS о режиме «Беспилотная опасность»

Информация о введении режима «Беспилотная опасность» в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал». Сообщения об этом были отправлены свердловчанам из-за технической ошибки операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ

«Режим "Беспилотная опасность" действительно ранее был объявлен в Пермском крае, однако на территории Свердловской области он не вводился»,— сказано в сообщении.

Ранее город Березники в Пермском крае подвергся атаке беспилотников: при ударе дрона оказался поврежден двухквартирный жилой дом. Также из-за ударов БПЛА на предприятии «Азот» в Пермском крае была временно остановлена работа технологического цикла.

Ирина Пичурина