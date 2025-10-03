При ударе БПЛА в Пермском крае поврежден жилой дом

Город Березники в Пермском крае подвергся атаке ВСУ. При ударе дрона поврежден двухквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Масштаб разрушения господин Махонин не уточнил, однако жильцов переселили в маневренные дома. Минтруду Пермского края необходимо проработать вопрос компенсации утраченного имущества, добавил губернатор.

Как уточнил глава города Алексей Казаченко, вокруг поврежденного дома выставлена охрана. Проводится осмотр места атаки.

Также из-за ударов БПЛА на предприятии «Азот» в Пермском крае была временно остановлена работа технологического цикла. По словам Дмитрия Махонина, сейчас завод работает штатно, угрозы экологии и безопасности граждан в регионе нет.

В ночь на 3 октября над регионами России были сбиты 20 беспилотников. Девять БПЛА — над Черным морем, четыре — над Воронежской областью. По три беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом, еще один — над территорией Курской области.