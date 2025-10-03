Рейс из Сочи в Ярославль задержали из-за ограничений на полеты

Авиарейс Сочи — Ярославль авиакомпании «Азимут» 3 октября задержали почти на 8 часов, информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сочи.

Вылет перенесли с планового времени в 01:35 на 08:45. Также отложен рейс из Ярославля в Сочи, запланированный на 06:25, следует из данных табло ярославского аэропорта.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, вечером 2 октября были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика.

О снятии ограничений сообщили в 05:37 3 октября. За это время 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

