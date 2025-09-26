Авто с пробегом у дилеров в Санкт-Петербурге подешевели на 15,2% с начала года

Летом 2025 года автомобили с пробегом у дилеров Санкт-Петербурге стоили на 15,2% дешевле, чем в январе-марте. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сравнению с летом 2024 года машины с пробегом у дилеров подешевели на 13,5%. Средняя цена составила 1,2 млн рублей.

Больше всего с начала года снизились средние цены на автомобили марок Mazda (-20,8%), Ford (16,6%), Hyundai (-16,4%), Volkswagen (-15,3%) и Mitsubishi (-14,7%). Среди моделей доступнее стали Renault Logan (-21,1%), Mazda 6 (-19,2%), Volkswagen Tiguan (-17%), Volvo XC90 (-16,7%) и Kia Ceed (-15,3%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на электромобили с пробегом в Петербурге вырос на 54% за год.

Артемий Чулков