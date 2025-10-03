Свердловским медикам удвоили компенсации за арендное жилье

Правительство Свердловской области приняло решение в два раза увеличить компенсацию за аренду жилья для медиков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь врачи в муниципалитетах с кадровым дефицитом получат полную компенсацию аренды до 20 тыс. руб. в месяц. Ранее компенсация составляла до 50% стоимости аренды, но не более 10 тыс. руб., что часто не покрывало реальные расходы на съем жилья. В программу впервые включили фельдшеров, в том числе работающих на скорой помощи, и врачей-стажеров, трудоустроенных во время учебы. Стажерам на аренду будут выплачивать до 20 тыс. руб. в месяц, а фельдшерам — до 10 тыс. руб.

«Благодаря системному расширению мер поддержки мы сможем привлечь в отрасль новые кадры и удержать опытных специалистов, обеспечив уральцам качественную медицинскую помощь»,— прокомментировал господин Паслер.

Напомним, при трудоустройстве на дефицитные должности в больницы городов Свердловской области с населением 50-350 тыс. человек медики получат 0,5-1 млн руб. из бюджета региона. В частности, выплата коснется работников 11 муниципалитетов.

Ирина Пичурина