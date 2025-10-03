На выходных температура в Екатеринбурге установится на +12°

С пятницы в Свердловскую область начнет поступать теплый воздух: днем 3 октября температура составит +7°..+12°, в восточных районах возможен дождь, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Температура на выходных в Екатеринбурге установится на +12°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас неясно, распространится ли потепление на весь регион дальше юго-западных районов, так как северные и восточные районы останутся под влиянием холодной воздушной массы, которая может уйти только к середине следующей недели.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +9°..+11°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью субботы будет +3°, днем +12°, в воскресенье — ночью +1°, днем +12°. На следующей неделе температура будет держаться в районе +13°..+14°.

Напомним, в начале недели на Среднем Урале осадков не было.

Ирина Пичурина