Осадков в начале недели на Среднем Урале не ожидается

В Свердловской области до среды осадков не ожидается — небольшое их количество возможно в первых числах октября, следует из прогноза Уральского гидрометцентра. 1 октября будут преобладать положительные отметки температуры воздуха.

Днем понедельника температура в Свердловской области составит +4°..+9°, во вторник ночью заморозки 0°..-5°, на севере до +2°, температура днем +6°..+11°. В среду 0°..+5°, днем +7°..+12°, порывы ветра 15-17 м/с. В период со 2 по 3 октября местами небольшой дождь, на востоке области с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +1°..+6°, днем +4°..+8°.

В Екатеринбурге в ближайшие дни преимущественно без осадков: днем 29 сентября температура достигнет +5°, 30 сентября ночью -1°, днем +9°, 1 октября — ночью +3°, днем +9°.

Ирина Пичурина