Travelata: бронирование туров в Китай в сентябре выросло в 3,5 раза

Самыми популярными туристическими направлениями у россиян после объявления безвизового режима в Китае стали Хайнань, Пекин и Шанхай. Общее количество бронирований туров в КНР в сентябре выросло в 3,5 раза к сентябрю прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.

На ноябрьские праздники многие планируют поехать в Китай, и это направление в рейтинге самых популярных вытеснило российские курорты, отметили в Travelata.

Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян в Китае введен с 15 сентября. После официального заявления об отмене виз на этом направлении 2 сентября продажи туров резко выросли.

В Travelata подсчитали, что самым популярным остается остров Хайнань — 88% всех броней (годом ранее было 98%). Средний чек путешествия составляет 209 тыс. руб. (был 237 тыс. руб.). Если в прошлом году в сентябре оставшиеся 2% приходились на Пекин, то теперь Пекин и Шанхай набрали по 5%, а еще 2% приходится на другие континентальные направления.

Эрнест Филипповский