Главы генштабов стран «коалиции желающих» встретятся после ареста танкера Boracay

После задержания французскими Военно-морскими силами нефтетанкера Boracay президент Франции Эмманюель Макрон объявил о планах скоординированных действий. По его словам, в ближайшие дни начальники штабов стран «коалиции желающих» встретятся в координации с НАТО, чтобы разработать совместный план действий.

Ранее президент Франции предложил задерживать танкеры в море в целях пресечения поставок якобы российской нефти.

Танкер, шедший под флагом Бенина, был задержан 30 сентября по подозрению в обходе санкций. Сообщалось, что экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы». Президент России Владимир Путин назвал инцидент с танкером пиратством.