Китай продвинулся в проекте производства электричества на термоядерном синтезе

В китайском Хэфэе продолжается разработка первого в мире производства электроэнергии с помощью термоядерного синтеза, на экспериментальном сверхпроводящем токамаке с горящей плазмой (BEST) успешно установлен первый ключевой компонент — основание Дьюара. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Событие расценивается учеными как очень значимое в создании компактного экспериментального устройства для термоядерного синтеза. Со слов научного сотрудника Института по изучению физики плазмы при Академии наук Китая Хуана Сюнъи сообщается, что основание Дьюара (весом более 400 т, диаметром около 18 м и высотой 5 м) служит базой BEST и в конечном итоге будет служить опорой для всей системы оборудования массой более 6 тыс. т. Оно является самым крупным вакуумным компонентом, когда-либо произведенным в области термоядерных исследований в Китае.

Суть генерации заключается в воспроизведении процесса ядерного синтеза, который питает энергией Солнце. В отличие от предыдущих экспериментальных устройств для термоядерного синтеза, BEST разработан для демонстрации реального «горения» дейтерий-тритиевой плазмы.

Полномасштабная сборка устройства началась в мае. Создание BEST планируется завершить к концу 2027 года.

Эрнест Филипповский