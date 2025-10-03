Индонезия считает Россию «стратегическим партнером с особым статусом»

Министр торговли Индонезии Буди Сантосо в интервью «РИА Новости» заявил, что в его стране Россию расценивают не просто как «альтернативный рынок», а как «стратегического партнера с особым статусом».

Он напомнил, что история дипломатических отношений Индонезии и России, включая торгово-экономическое сотрудничество, насчитывает 75 лет. Отношения «продолжают укрепляться конструктивно и позитивно», сказал министр.

Агентство также приводит тезис министра о взаимодополняемости экономик двух стран. Индонезия экспортирует в Россию тропическую продукцию, в том числе пальмовое масло, кофе, специи, продукты питания. Россия же «является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии».

Эрнест Филипповский