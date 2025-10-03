Жители Ярославской области смогут записаться на прием в МФЦ через МАХ

Жители Ярославской области могут записаться на прием и отменить запись в МФЦ с помощью чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщили в правительстве области.

Также через чат-бот можно оценить качество оказанных услуг, узнать график работы МФЦ, проверить статус обращения, получить уведомление о готовности результата предоставления услуг и напоминание о предварительной записи.

Планируется, что в дальнейшем сервис также позволит получить электронный талон в очередь, оплатить госпошлину и платные услуги, подписать документы.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе начался переход школьных чатов в мессенджер МАХ. Процесс перехода начался с сотрудников образовательных учреждений. Затем последуют родители и школьники.

Алла Чижова