В четырех ярославских городах появятся проездные билеты

До 1 ноября 2025 года проездные билеты на общественный транспорт появятся в Данилове, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Об этом сообщили в правительстве области.

Стоимость проездного на месяц составит 1550 руб. Размер льгот — не менее 50% от стоимости.

«Гражданские и школьные проездные в городском сообщении в остальных муниципальных округах региона будут вводиться в первом квартале 2026 года»,— добавил зампред и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 ноября в Ярославле повысятся цены на проездные для школьников и студентов — с 650 до 950 рублей в месяц.

Алла Чижова