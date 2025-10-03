Валовой сбор зерна в Ярославской области вырос на 19 тысяч тонн

В Ярославской области собрали свыше 103 тыс. тонн зерна, что на 22,6% выше показателей 2024 года. Валовой сбор зерновых увеличился на 19 тыс. тонн. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Масличных культур собрано 10 тыс. тонн. Ожидается, что в 2025 году валовой сбор превысит 12 тыс. тонн — это на 10% больше, чем годом ранее. Также ожидается рост урожая льна-долгунца на 15%, пока он собран не весь. Картофеля убрано 42 тыс. тонн, овощей открытого грунта — 10 тыс. тонн.

В то же время ведется посев озимых зерновых культур. Всего планируется охватить 9,7 тыс. гектаров, что на 6% больше, чем в 2024 году.

Алла Чижова