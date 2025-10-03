В Ярославской области в ДТП погибли две пассажирки

В Рыбинском округе, в селе Михайловское, произошла авария, в результате которой погибли две пассажирки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации ведомства, ДТП зафиксировано 2 октября в 21:50 на автодороге Рыбинск — Большое Село.

«По предварительной информации, водитель, мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим наездом на дерево»,— рассказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии до приезда скорой помощи скончались две женщины, водителя госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова