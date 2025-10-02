Махачкалинское «Динамо» одержало победу в серии пенальти в Кубке России

Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы на домашнем поле одержал победу над «Ростовом» в рамках Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Основное время игры закончилось со счетом 1:1. Единственный мяч за махачкалинцев забил Темирхан Сундуков, сравняв счет. Серия пенальти закончилась со счетом 4:2.

«Динамо» занимает после пяти туров первое место в таблице группы. Следующий матч Кубка России состоится в столице Дагестана 21 октября против московского «Спартака».

Константин Соловьев