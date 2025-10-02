Песков: Россия «должным образом» отреагирует на поставки Украине Tomahawk

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом отреагирует в случае поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Он также назвал «совершенно очевидным», что США передают украинской стороне разведданные.

«Должным образом»,— ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия отреагирует на получение Украиной Tomahawk.

Дмитрия Пескова также попросили прокомментировать сообщения СМИ о возможной передаче США разведданных Украине для нанесения ударов вглубь России и по энергетической инфраструктуре. «Эти сообщения СМИ, как показывает практика, на пустом месте они не бывают, Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн, это не новация»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что передача Украине ракет Tomahawk через страны НАТО обсуждается, окончательное решение примет Дональд Трамп. Дальность полета этих ракет — свыше 2 тыс. км, а у некоторых модификаций — до 5,5 тыс. км. Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прежде заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России.

Лусине Баласян