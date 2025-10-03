Продажи новых автомобилей в сентябре стали рекордными с начала года

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 0,3% относительно августа и составили 122,66 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Это рекордный месячный показатель с начала 2025 года. Относительно сентября 2024 года рынок снизился на 18,7%.

На постепенное восстановление спроса повлияли снижение ставки ЦБ и ажиотаж из-за возможного изменения расчета утильсбора, которое грозит подорожанием машин, считают опрошенные «Ъ» эксперты и дилеры. Ключевым драйвером рынка остается параллельный импорт, где рост в сентябре достиг 47%.

Лидером продаж остается Lada (26,38 тыс. шт.), несмотря на снижение на 4,5%. На втором месте — Haval (16,67 тыс. шт.), на третьем — Geely (9,7 тыс. шт.). Chery опустился на пятое место, что аналитики связывают с планами бренда сократить присутствие в РФ.

Опрошенные «Ъ» дилеры ожидают в октябре резкого роста продаж — до 130–140 тыс. машин — из-за паники покупателей перед возможным подорожанием.

