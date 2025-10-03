Офшоры отключают от рассрочки

ЦБ включил в состав юрисдикций, в которых не могут быть зарегистрированы акционеры оператора сервиса рассрочки (BNPL), исключительно офшорные зоны. Сам рынок растет высокими темпами, и регулятор ужесточает требования необходимые для борьбы с рисками обхода регулирования и вывода активов, считают эксперты. Вместе с тем для крупных игроков такие ограничения уже не актуальны, тогда как для нишевых или новых участников рынка новое регулирование добавит проблем, в том числе по смене акционеров.

ЦБ установил перечень юрисдикций, на юрлиц из которых наложены ограничения по участию в капитале операторов сервисов рассрочки (BNPL). Это следует из опубликованного 2 октября проекта указания регулятора. Этим лицам не может принадлежать более 10% капитала таких сервисов, а в случае владения меньшей долей они не могут входить в группу лиц, которым принадлежит более 10% капитала сервисов BNPL. ЦБ установил также правила раскрытия структуры таких владельцев. Указание разработано в связи с принятием закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» (вступает в силу с 1 апреля 2026 года, см. “Ъ” от 21 июля). В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

В перечень вошли 38 офшоров, в том числе такие, как Британские Виргинские острова, княжества Лихтенштейн и Монако, Каймановы острова, административные единицы Великобритании (острова Гернси, Джерси, Мэн и другие). В основном в этих офшорах установлена нулевая ставка корпоративных налогов.

Такие услуги активно развиваются как банковскими, так и небанковскими структурами. По оценке Т-Банка, объем рынка BNPL-сервисов в первом полугодии 2025 года достиг 300 млрд руб., отмечала газета «Ведомости», что в два раза превысило результат аналогичного периода прошлого года. «Это рынок, где крутятся миллиарды рублей и активно привлекаются граждане, но операторы зачастую находятся вне прямого банковского надзора»,— отмечает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Такое регулирование «скорее всего вызвано необходимостью распространить на операторов BNPL "традиционные" механизмы контроля собственников кредитных организаций, для повышения их прозрачности», указывает глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. По его словам, сервис аккумулирует большое количество данных, влияет (хотя пока и не сильно) на закредитованность населения, поэтому и подпал «под требования к концентрации управления и локализации собственников».

Фактически это продолжение действий регулятора, нацеленных на нивелирование рисков на финансовом рынке. По словам гендиректора Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, если акционер происходит из офшора, то «вскрытие корпоративной вуали», а как следствие, привлечение бенефициара к ответственности по долгам (в рамках субсидиарной ответственности или компенсации убытков) по умолчанию осложнено. Кроме того, это открывает возможности по выводу активов за пределы юрисдикции российских судов, отмечает она.

В настоящее время подобные правила распространяются и на других участников финансового рынка. В частности, для МФО и НПФ установлен прямой запрет на участие в капитале с долей более 10% для юрлиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения. Однако для банков и участников рынка рассрочки такого ограничения не установлено. Впрочем, любые сделки по приобретению более 10% акций банков, страховых компаний или МФО могут совершаться исключительно с разрешения ЦБ, и без его одобрения такие сделки невозможны, отмечает Анна Барабаш. «По умолчанию стоит исходить из того, что, если такой потенциальный приобретатель зарегистрирован в офшоре, вероятность того, что регулятор сделку одобрит, является очень низкой»,— добавляет она.

В настоящее время у крупнейших игроков рынка BNPL — Сбербанка («Плати частями»), Т-Банка («Долями»), Альфа-банка («Подели»), «Яндекса» («Сплит»), Wildberries («Частями») — нет прямой зависимости от офшорных и недружественных юрисдикций. Однако они воздержались от комментариев. Новые правила станут испытанием для нишевых операторов и стартапов, у которых встречаются схемы через офшорные холдинги, считает Алексей Гавришев. Банки, у которых есть такие сервисы, уже привыкли к прозрачности и раскрытию информации, так что для них это менее болезненно, а вот независимые финтех-компании могут столкнуться с проблемой: либо реструктурировать владение, либо искать новых акционеров, если кто-то из нынешних подпадает под запрет, проясняет он.

Елена Ванюшина, Максим Буйлов