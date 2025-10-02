Сбор гречки снизится из-за сокращения посевных площадей

Из-за сокращения посевных площадей в России ожидается резкое падение сбора гречки. В 2025 году посевные площади под гречиху составили 746,4 тыс. га, что на 32,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Показатель стал минимальным за 22 года.

Эксперт в отрасли заявил «Ъ», что ожидает, что итоговый урожай гречихи по итогам 2025 года сократится на 10-30%. При этом, по его словам, последние несколько лет в стране формировались значительные запасы крупы, что привело к снижению цен на нее.

По словам гендиректора «АБ-Центра» Алексея Плугова, стоимость гречки начнет постепенно увеличиваться. По данным Росстата на 29 сентября, 1 кг гречки в рознице стоил в среднем 77,9 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из полей доносится "засей"».