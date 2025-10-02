Из полей доносится «засей»

Тенденцией текущего сельхозсезона стал массовый отказ аграриев от лишенных экспортного потенциала круп и злаков в пользу востребованных за рубежом бобовых и масличных. Это приведет к снижению урожая гречки, риса и ржи на 30–35%, но сбор гороха и чечевицы может вырасти на 40%. Впрочем, увеличение предложения отдельных культур для рынка сейчас едва ли не более значительный риск, чем снижение.

На 22 сентября в России было намолочено 79,2 тыс. тонн гречихи, следует из данных, предоставленных “Ъ” участниками рынка. Год к году показатель сократился на 58,8%. Схожая картина в сегменте риса. Его сбор упал на 56,6%, до 96,6 тыс. тонн. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что итоговый урожай гречихи в этом году сократится на 10–30%, риса — на 30–35%. Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов считает, что для гречки значение достигнет 788 тыс. тонн, потеряв 34,4%. Риса, по мнению эксперта, также соберут меньше.

Гречневая диета Сбор гречки резко упадет, несмотря на благоприятные погодные условия. Средняя урожайность культуры, по данным участников рынка, выросла с 1,3 до 1,5 тонны на 1 га. Так что ключевой фактор снижения — резкое сокращение посевных площадей. Весной этого года под гречихой они составили 746,4 тыс. га, потеряв 32,4% год к году, следует из данных Росстата. Это минимальный показатель за 22 года. Господин Кучеров поясняет, что в предыдущие несколько лет в России сформировались значительные запасы гречки, которые привели к снижению цен и сбавили к культуре интерес аграриев. Согласно Росстату, 1 кг гречки в рознице на 29 сентября стоил в среднем 77,9 руб., сокращение год к году — 4,7%. Алексей Плугов говорит, что из-за затоваривания цены на гречневую крупу держались на беспрецедентно низких отметках уже два года. Но потреблять ее больше россияне не стали. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможности продавать лишнюю гречиху за рубеж у аграриев нет: культура пользуется спросом только внутри страны, констатирует Андрей Кучеров. В то же время ее урожайность —одна из самых низких среди крупяных и зерновых культур, показатель сильно зависит от погодных условий во время цветения и опыления, поясняет партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. Рентабельность направления она считает ограниченной. Алексей Плугов ждет, что в цена гречки начнет постепенно увеличиваться. Но, поскольку сейчас показатель практически на дне, речь будет идти о восстановлении, а не росте, рассуждает он. Эксперт замечает, что в мае 2022 года средняя розничная цена крупы достигала 144,2 руб. за 1 кг. Сейчас с поправкой на инфляцию это соответствует 176,8 руб. за 1 кг.

Рисовые пустыри Рисом весной было засеяно 199 тыс. га, на 4,8% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Избыточные запасы и здесь скорректировали цены. В конце сентября рис в рознице стоил в среднем 127,4 руб. за 1 кг, на 2,5% дешевле, чем годом ранее. Эта культура в отличие от гречки востребована за рубежом, но сказываются ограничения. Алексей Плугов напоминает, что в отдельные годы Россия была нетто-экспортером риса: страна продавала среднезерную крупу, а закупала — длиннозерную, обеспечивая для внутреннего рынка потребительское разнообразие. Но с 2022 года продажа культуры за рубеж под запретом, ограничение пока действует до конца текущего года. Это, по мнению Андрея Кучерова, также может оказывать давление на стоимость риса. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начать увеличиваться валовый сбор риса в этих условиях может лишь с изменением структуры потребления — если в стране, например, вырастет доля населения, которая рассматривает его как основной гарнир, рассуждает господин Плугов. На рисе, по мнению госпожи Корягиной, сильно сказываются климатические факторы. Основной риск — маловодье в регионах выращивания, в первую очередь в Краснодарском крае. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов объясняет, что поддерживать оросительные системы для риса все дороже: растут затраты на перекачку воды и проч. Это капиталоемкая культура, замечает он.

Ржаной дефицит Гречиха и рис не единственные культуры, от которых уходят аграрии. Уже несколько лет аналогичный тренд прослеживается для ржи. В прошлом году объем посевных площадей под нее сократился на 22% год к году, до 632 тыс. га, в этом падение составило 29%, до 451 тыс. га. Урожай культуры на этом фоне может сократиться на 36%, считает Андрей Кучеров. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что его холдинг отказался от ржи: культура не пользуется стабильный спросом. Потребление ржаного хлеба в России сокращается, а на экспортных рынках заметным спросом культура не пользуется, поясняет Альбина Корягина. В итоге, по мнению эксперта, аграрии предпочитают замещать рожь пшеницей. В «АБ-Центре» говорят, что в январе—июле этого года в России произвели 703,4 тыс. тонн ржаного хлеба, снижение год к году — на 2,9%. Падение за 2024 год составило 5,5% год к году, а при сравнении показателя за пять лет — на 23,2%. Алексей Плугов замечает, что рожь реже рассматривается и как фуражная культура. Госпожа Корягина ждет дальнейшего снижения темпов производства, предполагая, что стабилизируется показатель лишь на очень низком уровне. Рожь, считает она, останется только в регионах, где имеет агротехническое значение как кулисная культура (для защиты других посевов), или для производства бородинского хлеба, крафтовых продуктов. Прогноз «АБ-Центра» — сокращение производства ржи еще на 10–15% к текущим значениям. На рынке растениеводства — оптимизация: виден четкий переток ресурсов из низкорентабельных, рискованных и климатически уязвимых культур в пользу высокодоходных и экспортно ориентированных, констатирует госпожа Корягина. Андрей Суворов также говорит о том, что «портфель культур» меняется вслед за коррекцией экономики сбыта и климатом.

Бобовая коррекция В контексте снижения урожайности одних культур, другие действительно, напротив, показывают резкий рост. Например, зернобобовых, по мнению Андрея Кучерова, в этом сезоне может быть собрано на 40% больше, чем в прошлом. Тенденция хорошо прослеживается из промежуточных данных уборки. На 22 сентября, по данным участников рынка, в России было намолочено 5,5 млн тонн гороха, рост год к году — на 91,2%. Для чечевицы увеличение составило в 2,3 раза, до 847,8 тыс. тонн, нута — на 31,5%, до 837,5 тыс. тонн. Госпожа Корягина связывает рост урожая бобовых с развитием агротехнологий — появлением более продуктивных сортов и адаптацией технологий возделывания. У производителей есть стимул: зернобобовые востребованы в странах Азии и на Ближнем Востоке, что делает культуры привлекательными, говорит она. В Воронежской области урожайность гороха, по оценкам местных властей, в этом году выросла на 87%, до 3,2 тонны с 1 га. Это связано в том числе с переходом на новые сорта культур, устойчивые к заморозкам, засухе и осыпанию. Существуют, по словам госпожи Корягиной, и технические причины роста интереса к бобовым: культуры обогащают почву азотом и считаются хорошими предшественниками для пшеницы. Артем Суворов объясняет, что использование бобовых в рамках севооборота помогает сократить будущие затраты на удобрения. Важным фактором он называет и растущий внутренний спрос. Эти культуры активно используются для продукции в категории «здоровое питание». Активность аграриев, по мнению эксперта, в дальнейшем может быть сфокусирована не только на горохе, нуте и чечевице, но и на менее массовых направлениях. Например, в засушливых регионах могут начать активнее выращивать просо, горчицу и кориандр. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Но рост урожая не всегда однозначно позитивный фактор. В случае зернобобовых избыточное предложение может оказать давление на стоимость, предупреждает Андрей Кучеров. Закупочные цены на горох, по его словам, за год уже сократились с 22–26 тыс. до 15–16 тыс. руб. за тонну. Если не будут созданы условия для увеличения экспорта, то в следующем году нужно будет говорить о снижении урожая уже для зернобобовых. В ГК «Эконива» пояснили “Ъ”, что в этом году компания увеличила площади под зернобобовыми культурами, пользующимися спросом на внутреннем и внешних рынках. Представитель компании считает сезон в целом удачным: урожайность соответствует прогнозам, а качество зерна в этом году выше, чем в прошлом. Андрей Недужко говорит, что «Степь» увеличила площади посева гороха на 10%. Зернобобовые не единственная категория культур, аккумулирующая дополнительный интерес аграриев. В фокусе интереса и масличные. Андрей Кучеров ждет в этом сезоне рекордный урожай рапса: 5,4 млн тонн, на 15% выше год к году. Мощности переработки показывают опережающий рост, поясняет он. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко прогнозирует урожай пшеницы на уровне 87 млн тонн. Увеличение год к году составит 5,3%.

Климатические риски Далеко не во всех регионах сбор основных культур растет. Господин Недужко поясняет, что для его компании урожайность отдельных зерновых и масличных в этом году оказалась на 15% ниже плана. Основной фактор риска — климат. На юге, в ключевом российском сельскохозяйственном регионе, аграрии уже два года подряд сталкиваются с тяжелой засухой. Как констатируют в «Прогресс Агро», урожайность подсолнечника, кукурузы и сои в компании в этом году на 10–20% отстает от плана. В Ростовской области от аномальных погодных условий в этом году погибло 1 млн га посевов, ущерб более чем 550 сельхозпредприятий составил почти 4 млрд руб., следует из подсчетов местных властей. В региональном минсельхозе уточнили, что урожайность ранних зерновых культур в этом году сократилась с 3,2 до 2,2 тонны с 1 га, а валовый сбор упал на 26,7%, до 8,5 млн тонн. Аналогичная тенденция — в Краснодарском крае, где с засухой столкнулись северные районы и урожайность зерновых в этом году сократилась на 25,2%, до 4,7 тонны с 1 га. В Крыму, по данным участников локального рынка, в этом году снижение урожайности показывают практически все сельскохозяйственные культуры. На результатах аграриев негативно сказались как заморозки весной, так и сильная засуха летом. Гендиректор «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени считает, что на климате южных регионов сказывается сокращение лесозащитных полос, обеспечивающих сохранение и восстановление водных ресурсов, усиление антропогенного воздействия с нерациональным землепользованием и нарушением технологий агропроизводства, а также урбанизация территорий. Нивелировать растущие на юге риски бизнесу, по мнению «Прогресс Агро», частично помогает развитие технологий. Например, в компании применяют AI для подкормки пшеницы. Но несмотря на усилия аграриев, общий рост сбора зерна в этом сезоне обеспечили регионы центральной части страны, где сохранялись как раз благоприятные климатические условия. Например, в Воронежской области урожайность год к году выросла в среднем на 44%, достигнув 4,1 тонны с 1 га. В Саратовской области пока собрали 4,8 млн тонн зерна, это на 1 млн тонн больше, чем годом ранее.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев; корреспондентская сеть

Мнение эксперта