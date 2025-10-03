Сроки замены спутников «Экспресс» вызывают сомнения у операторов

Российские операторы спутниковой связи опасаются срыва сроков замены космических аппаратов «Экспресс». Как сообщил «Ъ» на конференции «Satcomrus 2025» гендиректор ГП «Космическая связь» (ГП КС) Алексей Волин, производство новых спутников планируется начать в 2026 году, а вывести их на орбиту — в 2030-м. Однако срок активного существования действующих аппаратов заканчивается в 2029–2030 годах, и в отрасли сомневаются, что производство удастся завершить вовремя.

По словам гендиректора «Интерспутника» Ксении Дроздовой, на практике спутники часто вырабатывают ресурс раньше запланированного. Источники на рынке отмечают, что создание одного аппарата занимает не менее пяти лет, тогда как проект пока на стадии техпроектирования.

Всего до 2030 года планируется построить восемь «Экспрессов», два из которых — за средства ГП КС. Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что на программу потребуется 115 млрд руб., однако финансирование пока не утверждено. При этом емкость группировки сократится почти на треть.

Участники рынка предупреждают, что задержка поставит под угрозу работу десятков миллионов абонентов. Альтернативы российским спутникам, по словам экспертов, нет: доступ к иностранным платформам ограничен санкциями, а случаи отключения российских телеканалов за рубежом уже были. В Минцифры уверяют, что сервис для пользователей сохранится.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Оставайтесь в эфире».