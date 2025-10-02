Альфа-банк запустил сервис онлайн-оплаты в кредит для бизнеса. Он предназначен для бизнеса любого размера, продающего товары и услуги юрлицам и ИП как в цифровом, так и в офлайн-формате. Он дает возможность покупателям-предпринимателям оплачивать покупки у партнеров Альфа-банка за счет кредитных средств. Для партнеров сервис предоставляется бесплатно и даже предполагает комиссионное вознаграждение, которое может быть получено после реализации кредитной сделки.

Telegram откроет ИИ-лабораторию в Казахстане. Первым проектом будет коллаборация между мессенджером и суперкомпьютерным кластером страны, объявил сооснователь мессенджера Павел Дуров, выступая на форуме Digital Bridge в Астане. Предприниматель отметил, что в последние месяцы компания работала над новой технологией пересечения блокчейна и ИИ, которая позволит 1 млрд пользователей через приложение мессенджера использовать ИИ-функции.

Сбербанк стал владельцем большей части бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на выписку Росреестра. Этот бизнес-центр был построен в 2003 году. Его общая площадь — более 47 тыс. кв. м, а Сбербанку перешло около 37 тыс. кв. м. Как отмечают «Ведомости», пока неизвестно, что «Сбер» планирует делать с этим офисом.