Дмитрий Гафин ушел с поста председателя совета директоров московского «Динамо»

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо», сообщает пресс-служба футбольного клуба. О причинах решения 47-летнего функционера не сообщается.

Господин Гафин работал в «Динамо» с 2019 года. Должность председателя совета директоров столичного клуба он занимал с января 2024 года.

«Динамо» после 10 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. Полная таблица — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов