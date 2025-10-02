Причиной падения урожайности на юге России стала аномальная погода

В ключевых сельскохозяйственных регионах юга России — Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму — аграрии фиксируют значительное падение урожайности из-за аномальной погоды. Основной фактор риска — засуха, которая наблюдается второй год подряд, рассказал «Ъ» гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

По словам господина Недужко, для его компании урожайность отдельных зерновых и масличных в этом году оказалась на 15% ниже плана.

В Ростовской области, по данным властей, погибло 1 млн га посевов, а валовый сбор зерна упал на 26,7%. Урожайность ранних зерновых сократилась до 2,2 тонны с гектара против 3,2 тонны в прошлом году. В Краснодарском крае сбор зерновых снизился на 25,2%. Холдинги «Степь» и «Прогресс Агро» подтверждают, что урожайность отдельных культур отстает от плана на 10–20%.

Эксперты связывают это с климатическими изменениями и антропогенными факторами. Нивелировать риски бизнесу частично помогают новые технологии. Однако общий рост сбора зерна в этом сезоне обеспечили центральные регионы страны с благоприятной погодой.

Подробнее об этом — в материале «Из полей доносится "засей"».