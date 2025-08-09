CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ

Президент России Владимир Путин передал через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа советский орден Ленина для замдиректора по цифровым инновациям ЦРУ Юлианы Галлиной, пишет CBS News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, 21-летний сын госпожи Галлиной Майкл Глосс погиб в зоне военной операции в 2024 году. Он участвовал в боевых действиях на стороне российской армии.

Источники добавили, что признаков вербовки Майкла Глосса нет. По их информации, в Кремле не знали о родстве Майкла Глосса и Юлианы Галлиной при репатриации тела.