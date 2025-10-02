Раненный полицейскими во время погони подросток из Липецка скончался в больнице

В Липецке 16-летний подросток скончался после полученного от полицейских огнестрельного ранения во время автомобильной погони. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, ночью 20 сентября инспекторы ДПС выявили факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без номерного знака. Требование остановиться он проигнорировал, после чего началось преследование, в ходе которого сотрудник ГИБДД применил табельное оружие. 16-летний пассажир автомобиля получил ранение, был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Автомобиль принадлежит родителям пострадавшего, управление им он передал без ведома владельцев своему 17-летнему знакомому.

В связи с этим следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК расследует уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств происшедшего.

В мае липецкие следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройплощадке.

Ульяна Ларионова