Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Липецке

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройплощадке по адресу улица Молодежная, 9 в областном центре. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 28 мая обрушилась кирпичная кладка торцевой стены 14 этажа строящегося жилого дома. Оказавшийся под обломками рабочий скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм головы. Его 37-летний коллега госпитализирован с множественными переломами ног.

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на строительном объекте, истребована необходимая документация, назначены судебные экспертизы.

Согласно информации «Ъ-Черноземье», генеральным подрядчиком объекта является ООО «ЖБИ-Капстрой». Жилой дом в микрорайоне «Траектория» в рамках комплексного развития территории (КРТ) возводит воронежская группа компаний «ЖБИ 2» семьи Чекмаревых.

В октябре 2024 года в Воронеже были нарушены правила безопасности при строительных работах. Это повлекло гибель троих рабочих.

Юрий Голубь