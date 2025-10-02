Подполковник получил три года за мошенничество с выплатой за ранение на СВО

Как узнал «Ъ», подполковник Андрей Рева приговорен к трем годам колонии за мошенничество с компенсацией за ранение в зоне СВО. Приговор вынес Ростовский гарнизонный военный суд, удовлетворив иск Минобороны на 3 млн руб.

По версии обвинения, в марте 2022 года офицер, чей БТР попал под обстрел, сообщил врачам «заведомо ложные сведения» о травме. На основании справки он получил выплату в 3 млн руб. Обвинение считает, что документы были сфальсифицированы, так как командиры заявили, что не подписывали рапорт Ревы.

Защита настаивает на невиновности, утверждая, что контузия была реальной, а рапорт писали все поступавшие в госпиталь. Адвокат Алексей Донец заявил «Ъ», что подаст кассационную жалобу.

