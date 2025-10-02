Недружественная национализация

Конституционный суд (КС) признал недопустимой национализацию имущества граждан, которые добросовестно приобрели жилье в Крыму, в случае если его продавец был признан «недружественным лицом» уже после совершения сделки. Такое решение суд вынес по жалобе Инны Кокойло, оспаривавшей национализацию своей квартиры в Ялте. Заодно КС уточнил, в каких случаях стандарты добросовестного поведения следует считать нарушенными: например, если недружественные по отношению к РФ действия продавца ранее были хорошо известны.

Как следует из опубликованного 2 октября постановления, КС не нашел противоречий Конституции в нормах, которые позволяют национализировать недвижимость, принадлежащую недружественным государствам либо связанным с ними юридическим и физическим лицам. Однако суд уточнил, что национализация невозможна, если продавец был признан «недружественным» уже после заключения сделки купли-продажи, а покупатель действовал разумно и добросовестно, проявив должную осмотрительность.

Напомним, после включения Крыма в состав России там был сформирован перечень имущества, включение в который земельных участков и иных объектов недвижимости прекращало право собственности на них у прежних правообладателей. После начала СВО в него стали включать имущество, принадлежащее недружественным государствам и связанным с ними лицам.

Россиянка Инна Кокойло в июне 2022 года купила квартиру в Ялте, а через девять месяцев продавец был включен Антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной (Украиной). В результате имущество продавца, в том числе уже получившее нового собственника, было национализировано. А госпожа Кокойло пожаловалась в КС на нормы закона, которые позволяют лишать имущества добросовестного приобретателя во внесудебном порядке, при этом придавая обратную силу нормам, ухудшающим положение участников гражданского оборота (см. “Ъ” от 6 мая).

Так как сама госпожа Кокойло «недружественным» лицом не признавалась, КС не стал оценивать допустимость включения имущества в перечень по данному основанию. Однако разъяснил, что подобная национализация сама по себе является мерой экстраординарной, носит временный характер и обусловлена введением в российскую правовую систему института ответных действий на недружественные действия отдельных государств. В то же время КС увидел признаки нарушения в изъятии собственности у добросовестного приобретателя, то есть гражданина, который на момент покупки не мог знать о включении его имущества в перечень. Противное означало бы «необоснованное возложение негативных последствий совершения в отношении РФ недружественных действий на лиц, таких действий не совершавших», разъяснил суд.

Вывод о том, что стандарты добросовестного поведения приобретателем не были нарушены, может сделать только суд «с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела», подчеркнул КС.

Так, «явная неосмотрительность» может быть установлена в случае приобретения имущества, уже включенного в перечень, или если действия продавца, направленные против интересов РФ, ранее уже были широко известны (например, он является публичной фигурой).

Тем более нельзя считать добросовестным приобретателя, если купля-продажа совершалась с целью избежать национализации имущества, а покупатель выступал в качестве подставного лица, указано в постановлении.

«Радует, что КС услышал основные доводы нашей жалобы — и про недопустимость изъятия имущества у добросовестных покупателей, и про недопустимость применения норм с обратной силой, если при этом ухудшается положение людей»,— говорит адвокат заявительницы Анна Минушкина. Она надеется, что постановление поможет добросовестным покупателям при рассмотрении их споров с властями Крыма, а их немало: только в производстве коллегии «Минушкина и партнеры» есть несколько аналогичных дел.

Было практически невозможно ожидать другого решения по данному вопросу, считает руководитель компании «Центр конституционного правосудия» Иван Брикульский. Очевидно, что в данном случае имела место ошибка правоприменения, поясняет он: суды формально истолковали нормы и допустили грубое нарушение конституционных прав заявительницы.

Очень важной эксперт считает аргументацию суда, который счел недопустимым перекладывать на собственников ответственность за действия недружественных иностранных государств.

Кстати, КС в последних постановлениях часто ссылается на принцип поддержания доверия к государству, добавляет господин Брикульский.

Анастасия Корня