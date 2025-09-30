Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром», хотя ранее пообещал не использовать это выражение.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Такие слова он произнес на встрече с генералами и адмиралами Вооруженных сил США в Вирджинии. Выступая перед военными, господин Трамп заявил о разочаровании действиями президента России Владимира Путина и подчеркнул, что конфликт на Украине длится гораздо дольше, чем он ожидал.

«Я очень разочарован в президенте Путине. Я думал, он сможет завершить это, ему следовало поставить точку в этой войне за неделю. И я сказал ему: „Знаешь, вы выглядите неважно. Вы воюете уже четвёртый год в конфликте, который должен был закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?“»,— сказал Дональд Трамп.

25 сентября президент США пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр» в отношении России или других стран.

