Концерты Ани Лорак и Егора Крида, выставка Дали и фестиваль «Петербургские набережные»

В Северную столицу пришел октябрь. Листья стремительно желтеют и опадают, а ветер становится более свирепым. Но не стоит бояться холодов и впадать в сезонную депрессию. Поднять дофамин помогут концерты популярной и классической музыки, театральные постановки и различные выставки. Тем более что «Ъ-СПб» уже собрал интересные мероприятия в традиционной пятничной афишей, предлагая события на каждый день недели.

В МВЦ «Петербургский художник» открылась персональная выставка Михаила Кирильчука «Тихий свет». Есть искусство, которое не кричит, а говорит шепотом. Которое не удивляет, а погружает в созерцание. Именно такое у господина Кирильчука. Экспозиция даст возможность вырваться из городской суеты и провести время наедине с собой и искусством, пройтись по дорогам русской глубинки, почувствовать тепло деревенских окон и величие старых храмов через призму таланта большого мастера. Она пройдет до 1 ноября.

Amadeus Concerts скрасит вечер 3 октября концертом «Музыка при свечах. Величайшая классика». В программу вошли шедевры классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других. За музыкальное сопровождение будет отвечать разнообразие инструментов: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта и даже балалайка. Для гостей вечера будут играть ведущие музыканты Санкт-Петербурга.

Фестиваль индийского кино 4 октября представит три фильма на площадке киностудии «Ленфильм». Картины «Кхоя Кхоя Чанд», «Пушкара» и «Милан Токиз» будут показаны на языке оригинала с субтитрами на русском. Посетители смогут встретиться с актерским составом и режиссерами.

Международный фестиваль «Петербургские набережные» на протяжении трех месяцев будет радовать гостей и жителей Северной столицы яркими музыкальными событиями. Публику ждет серия киноконцертов в Эрмитаже и Доме кино, «Реквием» Моцарта в исполнении сотни музыкантов в Екатерининском дворце, праздничный? концерт с приглашенными оперными солистами Большого театра в Российской академии наук, музыкальные премьеры, оперный подарок со звездой итальянского театра Петруцелли к 240-летию Эрмитажного театра, традиционный новогодний концерт со звездами оперы из Мексики и Армении. Открытие фестиваля состоится 5 октября в Атриуме Главного штаба. Звезды российских мюзиклов Иван Ожогин (тенор) и Анастасия Вишневская (сопрано) подарят незабываемые эмоции. В программе — редкое сочетание популярных произведений Дунаевского, Артемьева, Рыбникова, Зацепина — ретроспектива жанра от первого музыкального кино через рок-оперу к современному мюзиклу.

«Моцарт. Реквием. Диалог гениев» продолжит программу фестиваля 12 октября. В Екатерининском дворце диалог маленькой трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» продолжится на языке музыки. В одном отделении прозвучат три произведения. Увертюра к опере «Дон Жуан» и фортепианный концерт с оркестром No.20 ре минор, К.466. будут исполнены лауреатом международных конкурсов Ильей Папояном. Кульминация концерта — «Реквием». Почти 100 музыкантов на сцене одновременно: симфонический оркестр, камерный хор, солисты Мариинского театра: Оксана Шилова (сопрано), Анна Кикнадзе (меццо-сопрано), Борис Степанов (тенор), Юрий Воробьев (бас) — воссоздадут музыку света.

Театральный фестиваль «Балтийский дом» с 5 по 18 октября пройдет под девизом «Место силы» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Петербурга. Программа мероприятия собрала режиссеров и театры самых разных направлений, чтобы осмыслить пройденный путь, обозначить планы на будущее и вновь объединить в «месте силы» своих друзей и творческих единомышленников.

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола (Якутск) 5 октября покажет спектакль Сергея Потапова «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан». В эпической постановке о девушке-богатыре прозвучит народное якутское пение — тойук.

Спектакль «Женитьба» режиссера Евгения Марчелли пройдет в рамках фестиваля 7 октября. Классическая пьеса Гоголя предстанет в новом прочтении, с юмором и необычными сценическими решениями.

Петербург посетит также театр из Тибета со спектаклем «Гамлет», его представят 11 и 12 октября. Это его первый выезд за границы Китайской Народной республики. Всех зрителей ждет невероятное путешествие в мир священного Тибета. Они смогут прикоснуться и к шекспировскому наследию, и к восточной традиции. Спектакль играется на тибетском языке, а этнические элементы делают его эксклюзивным явлением в театральном мире.

На сцене ЦЕХЪ-театра 10 и 11 октября будет показан спектакль студентов мастерской Олега Кудряшова в постановке Татьяны Тарасовой «Я — Гамлет. Ошибка». Этот студенческий этюдный спектакль вышел за пределы вузовских стен и стал событием в современной театральной жизни. Спектакль наполнен молодой энергией; его можно рассматривать как диалог театра будущего с театром сегодняшним.

За классику на предстоящей неделе будет отвечать Мариинский театр. Там 6 октября дадут балет «Лебединое озеро». Пожалуй, без него уже невозможно представить себе современный академический театр, да и современный психологический. Академизм балета выражен в четких структурных построениях, в строгой классической школе, в традиционном разделении на классический и характерный танцы. Психологизм — в загадочной теме двойничества, в культивируемой теме фатума и рока.

Театр музыкальной комедии с 7 по 9 октября будет давать трагикомедию «Биндюжник и Король». В остросюжетной семейной драме, раскрывающей конфликт отцов и детей, рассказана история семьи Менделя Крика — его взлета и падения. Глава семейства, успешный предприниматель, решает продать свое дело, а на вырученные средства начать новую жизнь с молодой красавицей Маруськой подальше от родных. Узнав об этом, его старший сын Беня Крик по кличке «Король» предпочитает поступиться сыновними чувствами и сохранить деньги в семье.

Поп-певица Ани Лорак соберет поклонников на концерте 8 октября в БКЗ «Октябрьский». Артистка скрасит вечер чарующей, искренней и проникающей в душу музыкой. Дива представит зрителям музыкальное действо, в котором каждый найдет частичку себя. Исполнительница наладит откровенный диалог со зрителем через голос, свет, эмоции и магию сцены. Ани Лорак порадует поклонников любимыми хитами, а также эксклюзивными премьерами.

Пьесу Шекспира «Двенадцатая ночь» 9 октября покажут на сцене Театра им. Ленсовета. Это волшебная сказка, игра театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие истории разворачивается в вымышленной стране Иллирии. Ее правитель герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола решается переодеться в мужскую одежду и появиться при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Эксцентричный и эпатажный Шура выступит на сцене «МТС Live Холл» 10 октября. Артист даст большой юбилейный концерт. В этом году исполнителю исполнилось 50 лет. В честь своего юбилея Шура выступит с большой праздничной программой, где прозвучат его лучшие песни. Зрители смогут вместе с артистом спеть хиты: «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди».

Арт-центр в культурном квартале «Брусницын» с 10 октября по 31 мая станет площадкой для проведения выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись». Художник — мастер, обративший собственную жизнь в легенду, в которой правда неотделима от выдумки, фантазии неотличимы от подлинных воспоминаний, а истинное лицо художника скрыто под привычной маской эксцентрика. Гости выставки смогут разгадать тайное предсказание, услышать внутренний голос мастера и провести собственную границу между иллюзией и реальностью. Будут представлены литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади», а также 20 иллюстраций к повести Педро де Аларкона «Треуголка».

Русские музыкальные сезоны подготовили на 11 октября концерт «Музыка в Оранжерее. Посвящение Анне Герман». В окружении тропических растений в Оранжерее Таврического сада прозвучат композиции великой певицы в джазовых аранжировках. Ценителям и меломанам предлагают провести вечер в уюте трепетных мелодий и ароматах зеленых растений.

Кумир молодежи Егор Крид даст сольный концерт на стадионе «Газпром Арена» 11 октября. Его выступления не просто музыкальные номера, а яркое, визуально захватывающее действие. Артист исполнит как давно любимые всеми хиты, так и треки со своего нового альбома. Поклонники получат яркие эмоции и впечатления, ведь для них подготовили множество сюрпризов.

Еще одна классика — «Ромео и Джульетта» — будет сыграна на сцене Театра им. Ленсовета. Трагедию представят зрителям 12 октября. Гостей вечера погрузят в мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии. Театр хочет сделать постановку гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

Пьесу Евгения Гришковца «Сатисфакция», написанную в соавторстве с Анной Матисон, покажут на сцене концертного зала «У Финляндского». Это захватывающая история дружбы, где раскрываются предательство, подлость, ревность, страсть и ненависть. «Сатисфакция» умело сочетает драму и комедию. Двое мужчин, два друга, коллеги — начальник и ниже стоящий по рангу сотрудник — соперники: один переспал с женой другого. Режиссер Николай Коробов переносит на сцену свою версию этой истории, представленной в жанре «кино на сцене». Спектакль полон популярной музыки, энергичных танцев и загадочного интерактива. Режиссер создал «умный театр», обеспечивая неоднозначное восприятие спектакля, и уверен в его глубоком воздействии на аудиторию.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

