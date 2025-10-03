Кабак на Дворцовой площади

Место для открытия кабака определили самое «козырное» — посреди нынешней Дворцовой площади. Это было недалеко от Адмиралтейства, где трудились рабочие и матросы, которые и составляли основную клиентуру. Кабак получил название «Питейный дом, именуемый казенным».

Российское царство. Крестьянское веселье с вином, музыкой и танцами. Художник Александр Орловский

В рот не попало — текло по бороде

По воспоминаниям современников, пиво в казенном кабаке обычно стояло в огромных кадках, из которых посетители зачерпывали напиток деревянным ковшом. Современник писал: «Пиво... стоит там обыкновенно в огромных открытых кадках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом, а, чтобы не проливать ничего даром, выпивает пиво над кадкою, в которую стекает таким образом по бороде то, что не попало в рот».

До середины XVI века торговля алкоголем на Руси была вольной. Этим занимались корчмы — подобия трактиров, где можно было выпить, поесть, узнать новости. Корчмы были частными и служили центрами общественной жизни. Однако Иван Грозный решил сделать прибыльное дело торговли вином государственным. В 1553 году, (по другим данным, в 1555-м), была введена царская монополия на производство и продажу алкоголя. Повсеместно стали открываться «царевы кабаки», а частникам держать питейные заведения запретили. Действовал принцип «пьяного бюджета», когда главной задачей кабака был не отдых граждан, а сбор доходов в казну.

Ближе к делу

Петр I и строители Санкт-Петербурга

К концу XVII века система государственной винной монополии существовала почти полтора века и была хорошо отлаженным механизмом пополнения казны. А пополнять было необходимо: шла Северная война, велось масштабное строительство верфей, крепостей и самого города. Финансирование этих проектов было постоянной головной болью правительства. В недавно созданном городе продажа алкоголя первые два года находилась в руках частных лиц. Однако Петр I, перенимавший европейские подходы в управлении, хорошо понимал, какой потенциал таит в себе винная монополия. Еще его отец, царь Алексей Михайлович, активно использовал «кабацкие деньги» для пополнения казны. В новую столицу съезжались тысячи рабочих, солдат и матросов — все они были потенциальными потребителями.

Как отмечает историк Евгений Анисимов в книге «Государственные реформы Петра Великого», «питейные сборы составляли едва ли не треть всех доходов казны». Создание казенного кабака было логичным шагом для централизации этих поступлений. Размещение кабака в самом центре, близ верфей и строительных площадок, решало две задачи: рабочие не тратили время на долгие походы за выпивкой, а власти могли легче контролировать их поведение и предотвращать пьяные беспорядки в отдаленных слободах.

По свидетельству современников, самый первый кабак в Петербурге был открыт на Петроградской стороне, как и первый — Сытный — рынок. Но вот добираться до рынка и кабака на Петроградской стороне простым работным людям, трудившимся в центре, было сложно. «И те мастеровые люди, кои ныне приехали, живут у Адмиралтейского двора, скучают, чтоб на сей стороне быть продаже съестных припасов и питье вина и пива, для того, что им на другую сторону переезжать с трудом и от дела не надлежит»,— писал в своем послании генерал-губернатору Петербурга Меншикову Яковлев, наблюдавший за ходом строительных работ на Адмиралтейском острове.

В рекордные сроки

Царь Петр Алексеевич и Александр Меншиков перед подписанием указа. Кадр из фильма «Петр Первый»

Распоряжение о строительстве первого казенного кабака отдал ближайший сподвижник Петра, генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков. Его указ был исполнен с невероятной скоростью: всего через несколько дней на отведенном месте выросла простая деревянная изба. Заведение получило официальное название «казенный питейный дом», но в народе его сразу окрестили «Петровским кружалом».

Слово «кружало» происходит от «кружки» — сосуда для питья, а также от «кружечного двора» — учреждения, ведавшего питейными сборами. Именно оттуда, с кружечного двора, в новый кабак и были перевезены первые запасы вина и пива. На должность «целовальника» (продавца) был посажен государственный служащий. Название этой должности происходило от ритуала: перед вступлением в должность человек целовал крест, клянясь честно служить государю и не разбавлять вино.

О кабаках раннего Петербурга в своем романе «Петр I» писал Алексей Толстой. Вот как он описывает бытовую сторону питейного бизнеса: «Кабаки были «дырявыми, прокуренными избами, где стоял густой дух хлебного вина и браги». В «Петровском кружале» пиво и более крепкие напитки хранились в огромных дубовых или сосновых бочках-кадках.

Вольная интерпретация темы кабаков петровского времени в исполнении искусственного интеллекта

Посетителям не полагалось индивидуальной посуды. Общий деревянный ковш пускался по кругу, а пили, отхлебывая прямо над кадкой, чтобы не пролить ни капли драгоценного напитка. В уплату за вино можно было оставить вещи. В «Очерках бурсы» Николая Помяловского, хоть и описывающих более поздний период, есть сцены, где ученики закладывают учебники для покупки еды и выпивки. В петровском кабаке в залог могли брать одежду, инструменты и даже оружие.

«Если у пришедшего выпить не окажется денег, то он оставляет в заклад свой старый тулуп, рубаху, онучи или что другое, без чего может обойтись до вечера, когда получит поденную плату свою и заплатит за свой заклад. И он вешает свой заклад тут же, на кадку, которая часто кругом бывает обвешана этими грязными закладами, и никто не брезгает этим, хотя нередко то или другое из этого добра сваливается от тесноты людской в самую кадку и преспокойно плавает там в пиве по несколько часов»,— так описывает ганноверский резидент Христиан Вебер об устройстве народного петровского кабака.

От откупов до «сухого закона»

«Потешные Петра I в кружале». Художник Андрей Рябушкин

Со временем кабаки стали более цивилизованными. На смену бочкам и общим ковшам пришли мелкие глиняные чарки и стаканчики из зеленого или простого стекла. Расширился и ассортимент: помимо традиционных пива и меда, главное место на столе стала занимать водка («хлебное вино»). Также подавались привозные вина — венгерские и французские, но они были доступны лишь знати в отдельных заведениях.

Согласно указам Петра I, например, «Регламенту о управлении адмиралтейства и верфи» (1722 год), выдача жалованья частично производилась водкой. Это была так называемая «винная часть», что еще сильнее привязывало работников к государственным кабакам.

После Петра I государство продолжало зарабатывать на продаже алкоголя. Это был главный источник денег для казны. Но чиновники воровали, народ пил все больше, а контрабанда процветала. Правительству приходилось менять правила. Так, при Екатерине II появилась система откупов. Государство разрешало частным торговцам (откупщикам) продавать алкоголь. Они заранее платили в казну большую сумму, а потом старались вернуть эти деньги с прибылью. К сожалению, это привело к злоупотреблениям. Откупщики, чтобы заработать больше, разбавляли водку, продавали плохой товар и активно спаивали людей. Писатель Александр Герцен точно подметил, что откуп — это «ставка на темноту и несчастье народа».

«Кабак». Художник Андрей Рябушкин

Александр II в 1863 году отменил систему откупов. Вместо них ввели акцизную систему. Теперь любой производитель мог делать алкоголь, но платил с этого налог (акциз). А магазины покупали специальное разрешение (патент) на продажу. Это помогло: водка стала лучше, денег в бюджет поступало больше. Но был и минус: алкоголь стал слишком доступным, и пить начали еще больше. В конце XIX века министр финансов Сергей Витте предложил вернуть контроль государству. Так появилась государственная винная монополия. Теперь государство само занималось производством чистого спирта и оптовой продажей. Магазины лишь торговали в розницу. Это помогло навести порядок: водка стала качественной (ее даже называли «монополькой»), запретили продавать алкоголь в долг. Доходы казны выросли и составляли почти треть всего бюджета! Но многие были против такой «пьяной» казны.

Агитационный плакат общества трезвости против пьянства в Российской империи. Начало ХХ века

К 1914 году в России окрепло движение за трезвость. Его поддерживали врачи, писатели (например, Лев Толстой) и даже некоторые чиновники. 22 августа 1914 года царь запретил продажу крепкого алкоголя: в России начался «сухой закон». С одной стороны, пить стали меньше. С другой — казна лишилась миллионов. А главное — по всей стране началось подпольное самогоноварение, что усугубило продовольственные проблемы в трудные годы. После революций 1917 года запрет формально сохранялся. Но в 1925 году советское правительство, нуждаясь в деньгах, снова разрешило продавать водку, вернувшись к проверенному способу пополнения казны.