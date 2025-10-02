Berkshire Hathaway покупает OxyChem за $9,7 млрд

Инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway договорилась о покупке нефтехимического подразделения американской Occidental Petroleum — OxyChem. Сумма сделки составила $9,7 млрд, которые будут выплачены наличными.

Это крупнейшая покупка для Berkshire с марта 2022 года, когда Уоррен Баффетт приобрел страховую компанию Alleghany за $11,6 млрд.

Рыночная стоимость самой Occidental составляет около $46 млрд, а Berkshire уже является ее крупнейшим акционером. Нефтехимическое подразделение OxyChem производит и продает химикаты для различных целей, включая хлорирование воды, переработку аккумуляторов и производство бумаги. За 12 месяцев, закончившихся в июне, объем продаж подразделения составил почти $5 млрд.

Котировки акций Occidental упали на 6% после объявления о продаже OxyChem.

Кирилл Сарханянц