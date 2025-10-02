Канатная дорога в Кисловодске возобновила работу

В Кисловодске возобновила работу канатная дорога в Горный парк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

Канатная дорога будет работать с 10:00 до 18:00, но последний подъем будет в 17:30. В то же время дорога не будет работать по понедельникам из-за профилактики и при неблагоприятных погодных условиях. Национальный парк «Кисловодский» — особо охраняемая территория, парк начинается в центре города-курорта, располагается на площади 966 га и считается самым большим в Европе. Подвесная дорога, соединяющая Средний и Горный участки парка, функционирует с 1973 года. Протяженность составляет 1743 м. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что канатную дорогу закрывали по техническим причинам.

