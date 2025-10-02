В Липецке доля населения, страдающего от загрязнения воздуха, снизилась до нуля

В Липецке доля населения, проживающего в условиях грязного или очень грязного воздуха, в 2024 году сократилась с 71% до нуля, что связано со снижением выбросов формальдегида и других загрязняющих веществ. Это следует из исследования проекта «Если быть точным».

Согласно исследованию, в список городов Черноземья с высоким уровнем загрязнения воздуха в 2024 году вошли Воронеж, Старый Оскол, Белгород и Липецк, тогда как Курск оказался в перечне городов с наивысшим уровнем загрязнения. Данные по другим городам не приводятся.

Аналитики утверждают, что загрязнение воздуха стало второй по частоте причиной смерти от неблагоприятных факторов окружающей среды. Наибольшее число летальных исходов связано с загрязнением питьевой воды. Всего неблагоприятные факторы окружающей среды стали причиной примерно 20,3 тыс. смертей и 2,8 млн случаев заболеваний в 2024 году. По сравнению с 2023 годом статистика практически не изменилась, однако в сравнении с 2022 годом наблюдается значительное улучшение: количество смертей сократилось на 37%, а случаев заболеваний — на 30%.

В исследовании использовались данные Росгидромета, Роспоттребнадзора и Росприроднадзора.

В марте в исследовании проекта Липецкая область вошла в десятку худших регионов России для жизни людей старше 55 лет.

Ульяна Ларионова