Путин вспомнил пословицу про лом в ответ на тезис о влиянии Запада

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба прокомментировал тезис о попытках гегемонии Запада русской пословицей «Против лома нет приема».

По словам господина Путина, институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, «утратили свою эффективность».

«Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел. Российская сторона аудитории знает, есть такое у нас в народе выражение "против лома нет приема, окромя другого лома", а он всегда появляется, понимаете, в этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется», — сказал Владимир Путин.