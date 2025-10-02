Genotek объяснила задержки с выполнениями ДНК-тестов

Лаборатория Genotek (ООО «Генотек») объяснила задержки с выполнением ДНК-тестов. Компания заявила, что возросшее количество заказов стало «настоящим вызовом» для лаборатории. Только в сентябре Genotek выдала 15 тыс. ДНК-тестов.

«В этом году интерес к ДНК-тестам вырос более чем вдвое — это яркий показатель того, насколько востребованы современные генетические исследования. Такой рост стал для нас настоящим вызовом: наша лаборатория работает с увеличенной нагрузкой, и именно поэтому сроки обработки некоторых заказов временно изменились»,— отметили в пресс-релизе лаборатории, с которым ознакомился «Ъ».

Чтобы ускорить процесс выполнения заказов, лаборатория расширит свои мощности, увеличит график работы сотрудников, будет приоритетно обрабатывать заказы, которые ждут дольше других.

Число заказов ДНК-тестов в январе — августе 2025 года выросло на 11% год к году. Трафик сайтов таких лабораторий с начала года увеличился втрое. Из-за спроса на генетические тесты Genotek, по данным СПАРК, в 2024 году впервые за пять лет стала прибыльной. Чистая прибыль составила 14 млн руб. после убытка в размере 39,7 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Граждан потянуло к корням».