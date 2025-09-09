Граждан потянуло к корням

Российские потребители стали больше интересоваться генетическими исследованиями. Число заказов таких тестов в январе—августе 2025 года выросло на 11% год к году, а трафик сайтов таких лабораторий с начала года увеличился втрое. По словам экспертов, значимой медицинской информации такие тесты не дают, однако могут указать на предрасположенность к определенным заболеваниям, что актуально на фоне роста интереса к превентивной медицине. Кроме того, спрос на генетические исследования подогревает растущий интерес россиян к своему происхождению.

В январе—августе 2025 года российские потребители заказывали генетические тесты в клиниках и лабораториях на 11% чаще, чем годом ранее, подсчитал для “Ъ” оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек таких исследований за год увеличился на 10%, до 10,3 тыс. руб.

Об увеличении интереса россиян к генетическим тестам говорит и рост посещаемости сайтов профильных лабораторий. В январе—июле 2025 года трафик у них вырос в три раза год к году, подсчитал оператор Т2. По данным компании, преимущественно интерес к геномике наблюдается среди жителей Москвы и Подмосковья: их доля среди всех посетителей составляет 21%. Затем следует Санкт-Петербург — 8%, а оставшаяся часть приходится на регионы.

Ядро аудитории подобных лабораторных исследований — женщины, на них приходится 57%. Доля мужской аудитории составляет 33%. Однако, как отмечают в Т2, за последние два с половиной года доля мужчин выросла в четыре раза.

Генетическими исследованиями, как следует из данных Т2, наиболее активно интересуются россияне старше 55 лет. Для сайтов лабораторий пиковым по посещаемости среди таких клиентов стал апрель 2022 года. При этом количество посетителей старше 64 лет больше, чем среди возрастной категории 55–63 года.

Спрос на генетические тесты поддерживают два фактора: с одной стороны — культурный и личный интерес к своим корням, с другой — забота о здоровье, что вызвало популярность превентивной медицины, говорит член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни Кирилл Маслиев. В последние годы у таких тестов сместилось целевое назначение, и их все чаще воспринимают как инструмент, который может сказать что-то о здоровье.

Наиболее востребованы тесты на предрасположенность к мультифакторным заболеваниям (онкологические, сердечно-сосудистые), генеалогические ДНК-тесты и диагностика редких наследственных нарушений у детей, следует из данных «Платформы ОФД». Также отмечается растущий интерес к комплексным фармакогенетическим тестам (анализ реакции на лекарства и аллергены) и лайфстайл-тестам (питание, спорт, метаболизм).

Однако такие тесты чаще всего не дают значимой медицинской информации, они могут лишь «подсказать», как скорректировать образ жизни с учетом особенностей организма.

Кроме того, важно, чтобы выводы о здоровье, сделанные по таким тестам, сопровождались профессиональной интерпретацией, учетом клинического контекста и, по возможности, дополнительной оценкой врача, добавляет клинический генетик Георгий Валиев.

Порог входа в этот бизнес высокий из-за необходимости закупать и содержать сложное и дорогостоящее оборудование, отмечает гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина. Но в последнее время рост спроса на генетические тесты конвертируется в увеличение финансовых показателей большинства крупных игроков. Лаборатория Genotec (ООО «Генотек»), по данным СПАРК, в 2024 году впервые за пять лет стала прибыльной. Чистая прибыль составила 14 млн руб. после убытка в размере 39,7 млрд руб. Atlas (ООО «БиоТех Решения») в 2024 году показала убыток в размере 76,8 млн руб. (за прошлые годы данных нет). Medical Genomics (ООО «Медикал Геномикс») за 2024 год удвоила прибыль — до 109,9 млн руб. Прибыль MyGenetics (ООО «Национальный центр генетических исследований») выросла на 23% год к году, до 103,3 млн руб.

Genotec за последние два с половиной года приросла в пять раз по количеству посетителей, заметный рост также у MyGenetics — на 84%, а остальные лаборатории демонстрируют либо незначительный прирост, либо отрицательную динамику. Однако рост числа посетителей сайтов не всегда приводит к росту продаж, и в этом основная проблема для игроков рынка.

Виктория Колганова