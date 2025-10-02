Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как люди реагируют на разные просьбы о прощении.

Краткость и ее родственные связи теперь под сомнением. Лаконичное «извини» может быть неэффективным. Исследование на тему искупления вины провели британские ученые, а его результаты опубликованы в British Journal of Psychology. Эксперименту подверглись три варианта извинений — от краткого «прости» до более изысканной и даже преувеличенной формы.

Выяснилось, что именно последние наиболее важны и означают неимоверные усилия, которые человек хочет приложить, чтобы ситуацию исправить. Люди не просто слышат слова, они якобы оценивают время и труд, которые в них вложены. Помимо этого, ученые проанализировали сообщения знаменитостей в социальных сетях, в которых те приносили извинения после каких-то публичных инцидентов. В среднем такие послания селебрити были в пять раз длиннее, чем их обычные посты, а рядовые граждане используют в два раза больше слов, чем при обычной переписке.

Казалось бы, инструкция понятна: многословность растопит лед. Но более ранние исследования указывают, что, если ситуация несправедлива и у человека просят прощения, он может посчитать это манипуляцией. Извинения неуместны и после потенциальных медицинских ошибок, особенно если они несвоевременные или преуменьшают значимость проблемы. Тогда пациенты или их близкие окончательно потеряют доверие. А слишком частое признание своей вины по любому поводу разрушает психику и обесценивает все слова, делая их слишком дежурными. Как заключают ученые, как всегда, самое главное — контекст.