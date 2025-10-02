«Может так статься, что выбора не останется»

Брюссель хочет войны: Виктор Орбан вновь подверг жесткой критике коллег по ЕС. Причина — разногласия по мерам поддержки Украины и создание новой структуры безопасности Старого Света. Между тем главы европейских страны в ходе двухдневных мероприятий в Копенгагене так и не смогли найти решение, как эффективно противостоять новым угрозам с Востока. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Евросоюз проходит очередное испытание на прочность.

Большой европейский сбор в Дании завершился без оформленных решений. Однако результат есть, и его можно назвать достаточно важным. Это было не просто рутинное заседание в формате «поговорили и разошлись». Союзники фактически зафиксировали наступление новой реальности, которая все больше напоминает предвоенную или даже военную. Подобный вывод сделал, в частности, Виктор Орбан, которого коллеги упорно намереваются лишить слова. По словам венгерского премьера, брюссельцы хотят начать войну.

На столе находятся откровенно провоенные предложения: они хотят передать Украине фонды ЕС, финансируют поставки вооружений, стремятся принять Киев в сообщество во что бы то ни стало. Bloomberg сообщает, что в ходе дебатов Орбан вступил в открытый конфликт с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Суть в том, что если мы такие плохие, почему тогда вы не выходите из сообщества, господин премьер-министр? Почему ставите палки в колеса?

Так что же это за такие провоенные инициативы? Среди прочего Эмманюэль Макрон, видимо, вдохновленный операцией спецназа по захвату судна, предположительно, с российской нефтью, предложил и дальше действовать в том же ключе, дабы подтолкнуть Москву к переговорам. Бельгия как основной держатель замороженных российских активов просит партнеров разделить с ней ответственность в случае, если Европа все-таки решит их изъять. Ведь будут ответные действия. Как быть в таком случае? Но главное, конечно, — как защититься от угрозы с Востока — от неизвестных дронов? Четкого решения нет, и Орбан, как всегда, против. Союзники разъехались по домам искать ответы на поставленные вопросы.

Главное изменение — старые схемы больше не работают, красивые фразы и абстрактные санкции не помогут, нынче нужно показать реальную силу.

Иначе уважать не будут. С этим всегда было непросто, однако может так статься, что выбора не останется. Пока же можно повторить: решений никаких не принято. Но ситуация находится в развитии, поэтому решения принимать придется, хочется кому-то этого или нет. И с Венгрией, конечно, долго так продолжаться не может, нужно что-то делать в этой части. В общем и целом ЕС в очередной раз переживает серьезные испытания на прочность.

