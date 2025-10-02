Компаньоны бывшего главы Верховного суда Адыгеи остались под стражей

В Краснодаре суд на два месяца продлил арест Александру Агееву, Алексею Еремышко, Антону Самардаку и Каплану Коблеву, обвиняемым в особо крупном мошенничестве, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Фигуранты уголовного дела являются участниками процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, с которым, по версии надзора, они вели совместный бизнес.

Сусана Коблева, дочь главы Верховного суда Адыгеи и супруга Каплана Коблева, также находится в следственном изоляторе. Она была арестована позже своих предполагаемых сообщников, поэтому срок ранее избранной для нее меры пресечения еще не истек.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в августе текущего года по обстоятельствам сделок с участком муниципальной земли в Краснодаре. Участок, прилегающий к объекту коммунальной инфраструктуры, был приобретен под коммерческое использование, после чего выяснилось, что вынос сетей невозможен. Территория была возвращена муниципалитету. Один из владельцев земли взыскал с мэрии краевого центра компенсацию своих затрат на освоение участка. По мнению следствия, серия сделок с землей была организована умышленно с целью незаконного получения средств из городского бюджета.

Антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову, его родственникам и доверенным лицам был удовлетворен Волжским горсудом Волгоградской области 16 сентября. В доход государства отошли активы стоимостью более 13 млрд руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Не судить будет».

Анна Перова, Краснодар