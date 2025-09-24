Полиция ХМАО выдворит из страны 45 нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в ходе рейдов полицейские выявили 45 иностранных граждан, незаконно находящихся в России, сообщили в пресс-службе ведомства. Все они помещены в Центр временного содержания в Сургуте для последующего выдворения.

Рейды проводились после завершения действия указа президента РФ № 1126, который предусматривал временные меры по регулированию правового статуса некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. С 11 сентября все иностранцы без законных оснований для пребывания в России подлежат выдворению и закрытию въезда.

Как уточнили в ведомстве, сведения о нарушителях внесены в реестр контролируемых лиц. Для них предусмотрены ограничения, включая запрет на трудоустройство и покупку жилья, а также осуществление банковских операций.

Полина Бабинцева