Экс-сотрудница воронежского филиала РСХБ получила три года за взятку

Коминтерновский райсуд Воронежа признал 42-летнюю бывшую сотрудницу местного филиала «Россельхозбанка» Надежду Пегарькову виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ей назначено три года колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Воронежской области. Как установлено в суде Пегарькова, являясь начальником отдела продаж и обслуживания банка, за денежное вознаграждение открывала расчетные счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без проведения идентификации клиентов. С мая 2018 года по декабрь 2019-го она получила более 300 тыс. руб. По данным «Ъ-Черноземье», деньги сотруднице банка передавали те, кто мог заниматься обналичиванием денежных средств.

По приговору суда сумма полученных Пегарьковой денег взыскана в доход государства.

Сергей Толмачев