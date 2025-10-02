Reuters: Armani ищет потенциальных покупателей своих акций

Armani обратилась к потенциальным покупателям миноритарного пакета своих акций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Такое предложение, по словам собеседников агентства, уже поступило компании L'Oreal — покойный модельер Джорджо Армани указал производителя косметики в завещании среди возможных инвесторов своей компании.

Переговоры о продаже акций находятся на ранней стадии, сообщил один из источников Reuters. Обсуждение деталей может занять месяцы. В Armani Group отказались от комментариев, в L'Oreal не ответили на запрос агентства.

Господин Армани завещал продать первоначальную долю в размере 15% в модном доме в течение полутора лет после его смерти. Позже покупателю должны передать еще 30–55%. Если продать долю не получится, акции должны быть выставлены на биржу. На выбор господин Армани предложил трех возможных покупателей: L'Oreal, конгломерат люксовых брендов LVMH, а также производителя люксовых очков EssilorLuxottica.