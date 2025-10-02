Wildberries и Ozon пересмотрят правила для продавцов после жалоб в ФАС

Маркетплейсы Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) пересмотрят правила работы с продавцами в интересах предпринимателей. Такое решение приняли на заседании члены экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Они отметили, что площадки навязывают предпринимателям невыгодные условия работы и ущемляют интересы продавцов и покупателей.

«Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства»,— отметили по итогам заседания в пресс-релизе, с которым ознакомился «Ъ». Если Wildberries и Ozon не выполнят рекомендации ФАС, ведомство примет в их отношении антимонопольные меры.

В августе этого года представители малого и среднего бизнеса направляли в ФАС жалобы на маркетплейсы. Предпринимателей беспокоили изменения в ценовой политике и работе с продавцами. Wildberries и Ozon внедряли новые инструменты, которые работали в ущерб предпринимателям. Они касались ценовой политики, правил возврата товаров, условий их хранения на складах.

