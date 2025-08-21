Госдуме покажут скидки

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов запросил у Федеральной антимонопольной службы информацию относительно рассмотрения жалоб представителей розницы на политику маркетплейсов, в том числе касательно предоставляемых ими скидок. Дисконты онлайн-платформ создают риски для ритейлеров, снижая доли их собственных каналов продаж. Но маркетплейсы считают, что вмешательство властей в маркетинговые практики излишне.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов 15 августа обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой предоставить информацию о результатах рассмотрения претензий продавцов относительно действий маркетплейсов. Об этом говорится в письме парламентария (копия есть у “Ъ”). Речь о претензиях относительно размера рыночных долей маркетплейсов, предоставляемых ими скидок и прочем. В ФАС “Ъ” пояснили, что обращение находится на рассмотрении.

Крупные торговые сети, представители малого и среднего бизнеса обеспокоены трансформацией конкурентной среды из-за изменения ценовой политики маркетплейсов, следует из письма господина Наумова. Скидки крупных онлайн-платформ могут влиять на баланс между различными каналами сбыта, включая офлайн-ритейл и независимые онлайн-магазины. Это сказывается на стоимости товаров для потребителей и может лишать производителей возможности контролировать цены на собственную продукцию.

Субсидированные площадкой скидки — инструмент, который позволяет удерживать цену ниже альтернативных каналов, быстро наращивать долю и перетягивать спрос из других офлайн- и независимых онлайн-магазинов, говорит вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин. Эксперт образовательного объединения «Точка развития» Алексей Матвиенко отмечает, что маркетплейс может пессимизировать позиции селлера в выдаче, если стоимость его продукции на других площадках ниже.

Инвестиции маркетплейсов в глубокие скидки ведут к монополизации всего розничного рынка, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. «Политика скидок в таком масштабе может быть направлена только на выжигание конкурентной среды»,— рассуждает он. Президент Baon Илья Ярошенко считает, что дисконты приводят к снижению общего уровня цен. Это сказывается на спросе и бизнесе крупных брендов.

Маркетплейсы опасений не разделяют. В Ozon говорят, что скидки помогают продавцам расти быстрее, а покупателям — приобрести товар по выгодной цене. Это классическая механика на рынке, много лет ее развивал офлайн-ритейл — все знают про промо, желтые ценники в магазинах и так далее, то же самое сейчас происходит в онлайне, добавляют там. У продавцов, по словам представителя Ozon, есть возможность в любой момент отказаться от скидок за счет платформы. Но пользуются ею только 2% предпринимателей. В Wildberries напоминают, что ценообразование определяет исключительно продавец.

Проблемами функционирования цифровых платформ озаботился также президент России Владимир Путин. 15 августа он дал поручение рассмотреть проблемные вопросы работы таких площадок, которые в том числе касаются недобросовестного ведения бизнеса. Ответственным за эту работу назначен замглавы администрации президента (АП) Максим Орешкин. Вопрос будет обсуждаться межведомственной рабочей группой по развитию экосистем цифровой экономики и платформ при участии представителей отраслевого сообщества. В АП “Ъ” не ответили.

Собеседник “Ъ” на рынке онлайн-торговли указывает, что в рамках этой рабочей группы будет подниматься вопрос саморегулирования маркетплейсов, в том числе инвестиций в скидки. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов не поддерживает госрегулирование дисконтов: «Оно создаст негативный прецедент для всей торговли. Это вмешательство государства в маркетинговые механизмы, которые практикует вся торговля вне зависимости от канала продаж».

Дарья Андрианова